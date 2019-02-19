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Общество

В преддверии Дня защитника Отечества псковские росгвардейцы встретились со школьниками

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области встретились со школьниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

На базу ОМОН пришли учащиеся 5 класса средней общеобразовательной школы № 24.

В начале встречи омоновцы рассказали ребятам о службе и истории отряда. Школьники узнали, какими моральными и физическими качествами нужно обладать, чтобы поступить на службу в спецподразделение Росгвардии.

«Будни бойцов ОМОН — это ежедневные тренировки, дежурства, участие в операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, работа по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий», - рассказали в Росгвардии.

Военнослужащие регионального управления Росгвардии также побывали в средней общеобразовательной школе № 11. Офицер управления рассказал ученикам 6 класса о службе и задачах, которые выполняет Росгвардия.

Подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для росгвардейцев, так и для представителей учебных заведений Пскова.

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