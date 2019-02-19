Псковский резерв

18:24, 19 февраля 2019, ПАИ

19 февраля в прямом эфире проекта ПАИ-live начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская рассказала, для чего региону нужен конкурс «Лидер года» и что он может дать участникам, чем #Команда2018 отличается от этого проекта, и когда и как будет проходить VI форум социально-ориентированных НКО.

- Когда губернатор Михаил Ведерников анонсировал конкурс «Лидер года», он прямо сказал, что в администрации Псковской области есть вакансии, и с помощью конкурса мы сможем эффективно их заполнить. Главная ли это цель всего проекта?

- Было бы здорово, если бы мы смогли заполнить благодаря этому конкурсу все вакансии в администрации Псковской области. Но главная цель – не только выявление компетентных людей, которые в области уже есть, и по какой-то причине не востребованы или могут быть востребованы больше, но и, в том числе, обучение и прокачка тех ребят, которые имеют большой потенциал, но по какой-то причине его ещё не используют.

- Сейчас проходит первый этап конкурса, до 22 февраля ещё принимаются заявки, и уже можно говорить о промежуточных результатах, о качествах претендентов...

- У нас сейчас уже более 150 заявок подано на конкурс по области. А с учетом того, что вводная анкета достаточно большая, я думаю, что более 150 заявок — хороший результат. Как правило, на такие конкурсы не заявляется абы кто, это уже люди, которые считают, что они компетентны.

- А могли бы вы дать беглую характеристику этим людям, которые заявились? Это молодые люди, опытные, известные или неизвестные?

- Абсолютно разные. Известные или неизвестные - я не могу вам так сказать, потому что степень известности - она очень относительна. Где-то в муниципалитете они могут быть известны, но на уровне области могут быть совершенно неизвестны. Люди очень разные, молодежи достаточно.

- Я бы предложил пробежаться по этапам конкурса. Второй этап — заочное тестирование через интернет. Сколько человек должны отсеяться?

- Останется 50 человек, которые по результатам заочного тестирования наберут наибольшее количество баллов. И вот уже их мы, в принципе, рассматриваем как потенциальный кадровый резерв, потому что вакансии разные, есть топовые в качестве ведущих специалистов и так далее. Поэтому эти 50 человек, в принципе, потенциально просматриваются, к ним мы уже будем присматриваться внимательнее.

- А какого рода тестирования будут, и что выявляют эти задания?

- Тестирование будет многоуровневым, в том числе будут психологические тесты, тесты на эрудицию и компетенции. Программу по тестированию нам помогали разрабатывать в ПсковГУ и она позволяет оценить конкурсанта по всем возможным качествам.

- Возможно ли подготовиться к этому тестированию?

- По некоторым тестам установлен временной диапазон, когда уже просто некогда будет с кем-то проконсультироваться, нужно будет быстро отвечать, а по каким-то тестам можно будет схитрить и привлечь помощь друга. Но это же всё выявится на первом очном этапе конкурса в дальнейшем.

- Третий этап представляет собой интенсивное обучение вот этих 50 человек, которые проходят отбор заочного тестирования. В чем заключается обучение, и кто и чему будет их учить?

- Мы рассматриваем их как потенциальный кадровый ресурс, поэтому наша задача - сначала научить их, дать какие-то возможности повысить компетенции, и только потом мы из них выбираем, кто победитель. Будет всего два этапа обучения. Первый — повышение личностных качеств и компетенций. Здесь же мы начнем с ними работу по подготовке неких социальных проектов, потому что это лучшая практика, которая позволяет выявить все стороны наших участников. Мы их учим, даем им темы социальных проектов, чтобы этот период обучения не прошёл даром ни для них, ни для области.

- А кто выступает в качестве наставников?

- Наставников у нас сформирована целая большая группа, причем из всех отраслей: бизнеса, органов исполнительной власти, общественников, - это действительно те люди, которые уже добились в своих сферах каких-то успехов. И конкурсанты смогут сами выбрать себе наставников. Они будут выбирать темы своих социальных проектов и в рамках этих проектов они и будут выбирать себе наставников.

- Насколько широка их специализация?

- Очень разнообразные темы, и каждый сможет подобрать себе тему, которая наиболее близка.

- 50 человек обучились с опытными экспертами, выбрали себе проект для его защиты на следующем этапе...

- Сначала они выбирают тему, потом работают над проектами, а наставники им помогают в период консультаций. После чего идёт защита всех 50 проектов в формате конкурсных заявок. В дальнейшем из них останутся 10 человек и на следующем этапе будет очная защита с презентацией перед экспертным советом, который выберет 5 победителей.

- А судьи кто? Это наставники, которые работают с конкурсантами, или же это другие люди?

- Давайте, пока состав экспертного совета мы не будем раскрывать. Информация не закрытая, мы просто ее еще дорабатываем.

- Пять человек, которые останутся в самом конце, у них будет еще защита, чем будет отличаться четвертый и пятый этап конкурса?

- Пять человек, которые останутся в конце, – это уже победители. Одного лидера не будет, будет сразу пять.

- В качестве награды помимо диплома фигурирует стажировка в органах исполнительной власти и возможность трудоустройства в региональной администрации. Все так?

- Победители регионального конкурса «Лидер года» могут рассчитывать на трудоустройство в администрацию Псковской области. Есть сертификат победителя, есть все те поощрения, которые полагаются и финалистам и полуфиналистам. И одна из очень мотивирующих «фишек» — завтрак с губернатором области

И не забываем, что конкурсанты уже поработают с наставниками, они получат карту своих компетенций. Все 50 человек, которые выйдут в полуфинал, будут понимать, над какими качествами им надо работать в дальнейшем, чтобы повысить свои шансы и в будущем стать «лидерами года».

- А кадровый резерв - он как-то формализован или это какой-то список для губернатора, для вас, для отдела кадров?

- Это некие рекомендации, которые дает нам Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», - главный организатор конкурса, - для рассмотрения на различные вакансии, и не только для органов исполнительной власти и госслужбы. Это ведь будет некий список участников для рассмотрения в том числе и для коммерческих структур, общественных организаций.

- Видите ли вы что-то общее между этим конкурсом и проектом #Команда2018?

- Да, безусловно, есть пересечения между двумя этими проектами. Хотя бы потому, что большое количество ребят из #Команды2018 сейчас принимают участие в конкурсе «Лидер года». В чем отличие? Все-таки #Команда2018 — долгосрочный проект, он не предполагает "пришёл, поучаствовал, ушёл". Это некая команда общественников, то есть людей неравнодушных к тому, что у нас происходит в области. Это люди, которые на общественных началах работают постоянно, по мере своих возможностей. А «Лидер года» — проект, который имеет своё начало и конец. И в «Лидере года» предполагается участие людей, которые не только хотят повысить свои компетенции, но и трудоустроиться. А в #Команду2018 зачастую входят люди, которые уже успешны, и хотят реализоваться, в том числе, в общественной деятельности.

- По поводу грядущего VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций. Много ли у нас в Псковской области таких НКО, и кого следует понимать под некоммерческим объединением?

- Если верить сведениям Минюста, то у нас их зарегистрировано очень много. Но если судить по фактической работе, то их в разы меньше. И реально работающих, чью работу мы видим, не более 90-100.

- Кого следует считать социально ориентированными НКО, чем они отличаются от не социально ориентированных?

- Все организации, которые работают для интересов общества, и несут в себе какую-то социальную миссию и пользу для социума, по сути, социально ориентированные.

- Каково значение в общественной жизни региона вот этих 90-100 социально ориентированных НКО?

- У нас социально ориентированные НКО вносят значительный вклад в работу. Сфер их деятельности очень много: кто-то защищает животных, кто-то реализует свои проекты в спорте, кто-то в событийных мероприятиях, кто-то помогает социально незащищенным слоям населения, кто-то занимается патриотическим воспитанием, кто-то занимается поисковой деятельностью.

- Для чего собираете форум?

- Уже не только у нас, тех, кто работает с общественными организациями, но и на уровне государства есть чёткое понимание, что добровольчество и общественники - важная составляющая нашей жизни, и от их работы зависит то, как будет развиваться наш регион. Поэтому для того, чтобы они эффективно работали, мы должны понимать, что им нужно. Что мы со своей стороны, как представители государственной власти, можем им дать, чтобы их работа действительно улучшала качество жизни.

Этот форум будет организован в том формате, в котором его общественники хотят видеть. Именно поэтому мы не сами планируем мероприятия, а собрали фокус-группу из представителей всех видов деятельности общественных организаций. В фокус-группу вошли совершенно различные общественники: и по возрастам, по направлению сферы деятельности, по организациям. Есть некоммерческие организации, а есть общественники, которые действуют в рамках неких объединений, пусть даже незарегистрированных. На основании работы этой фокус-группы были выявлены основные направления, которые на форуме хотелось бы реализовать.

- А назовите парочку этих направлений?

- Очень востребована, конечно, тема социальной поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации: людей с ограничениями по здоровью, пенсионеров, инвалидов. И здесь она у нас обозначилась в формате не просто поговорить на эту тему, а как обеспечить финансирование этого направления за счет, в том числе, грантовой поддержки и социально ответственного бизнеса. Вторая тема, которая тоже очень актуальна — мероприятия патриотического воспитания. Также здоровый образ жизни - тема, которая может решить очень много проблем. Если мы активно занимаемся пропагандой здорового образа жизни, то у нас потом меньше тех последствий возникает, которые нам нужно решать. И еще общественники подняли очень важную тему — создание секции информационной поддержки НКО: как в социальных сетях, так и в СМИ. И здесь на вашу помощь мы тоже очень рассчитываем.

- А как будут проходить работы, в форме мастер-классов?

- Все-таки пришли к мнению, что лучше это будут какие-то практические занятия, это будет обмен успешными практиками, тренинговый формат, а не просто пришли, послушали и ушли. Именно живая работа в рамках площадок.

- А круг экспертов на форуме понятен и известен?

- Круг экспертов будет состоять из нескольких групп: федеральные и региональные эксперты, представители органов исполнительной власти. Федеральных экспертов пока называть не буду, пусть это будет интригой.

- А по поводу даты, на что ориентироваться потенциальным участникам?

- В настоящий момент идет прием заявок на участие в конкурсе в Фонде президентских грантов, и они все сейчас заняты написанием этих заявок. Я считаю, что по этой причине до 15 марта проведение форума нецелесообразно. Поэтому будем определять дату после 15 марта, в том числе с учетом графика губернатора, потому что нам хотелось бы, чтобы он принял участие в пленарном заседании. Постараемся сообщить эту дату в начале марта.

- Могут ли прийти на этот форум не зарегистрированные НКО, какие-нибудь объединения?

- Безусловно, более того, будем приветствовать участие в форуме тех, кто еще не создал свою НКО, но, кто уже активно занимается общественной деятельностью.