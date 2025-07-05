Александр Котов: Принципы кооперативного движения подчёркивают важность заботы об обществе

09:05, 05 июля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

День работников потребительской кооперации объединяет тех, кто верит в силу сотрудничества ради общего блага, потому что основополагающие принципы кооперативного движения подчёркивают важность заботы об обществе, объединения усилий для совместного решения возникающих проблем, отметил спикер областного Собрания.

«Особенно значима социальная миссия кооперации в аграрной сфере и на территориях малых населённых пунктов, где частная инициатива нередко сталкивается с недостаточной привлекательностью бизнеса, а государственная поддержка имеет бюджетные ограничения. Именно кооперативы способны восполнить этот пробел, поддерживая местных производителей, предоставляя услуги населению и стимулируя развитие инфраструктуры», – подчеркнул Александр Котов.

Он пожелал пайщикам и работникам потребительской кооперации Псковской области сохранить и приумножить всё то, что было создано многими поколениями кооператоров.