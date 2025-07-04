Конкурс «Киностарт» для молодых рёжиссеров изменит формат

23:50, 04 июля 2025, ПАИ

Конкурс «Киностарт» проходит в рамках кинофестиваля «Западные ворота». Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин предложил расширить формат конкурса, сделав его независимым от мероприятия, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Киностарт» помогает выявить и поддержать молодых талантов, не связанных напрямую с профессией кино, но желающих реализовать себя в творчестве, отметил Эдуард Пичугин. Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева обратила внимание на сотрудничество со Школой креативных индустрий.

«Может быть, нам подумать и совместно с Минкультурой РФ в рамках нашего «Киностарта» проекты Школы креативных индустрий по Северо-Западу взять? У нас уникальные талантливые дети, они снимают замечательные мультфильмы. Мы действительно очарованы их таким стремлением к профессии, к движению», – отметила Ольга Тимофеева.

Напомним, специальный губернаторский курс для лучших выпускников будет открыт в Школе креативных индустрий со следующего учебного года.