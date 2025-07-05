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Общество

В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах

В церкви Сорока Севастийских Мучеников (1817 год) в Печорах полным ходом идут работы в интерьерах и на фасадах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

  • В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
  • В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах идут работы в интерьерах и на фасадах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Внутри храма специалисты завершили штукатурные работы. Сейчас расчищают и укрепляют живопись на стенах и сводах. Росписи предположительно относятся к концу XIX века, времени поновления храма. На них изображены события, посвящённые мученической смерти Севастийских воинов-христиан, погибших в муках за веру во Христа.

Церковь Сорока Севастийских мучеников – памятник регионального значения. В ходе реставрации специалисты укрепили стены и фасады, заменили окна и двери, батареи, кровлю и полы, отреставрировали главку и шпиль колокольни, на которой нанесли позолоту. Полностью отреставрировали и позолотили уникальный резной иконостас.

Построили котельную, подвели коммуникации, отремонтировали ступени и стены ограды. Завершение работ запланировано к концу 2025 года.

Масштабная реставрация проводится впервые и выполняется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

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