Псковский боксёр занял третье место на международных соревнованиях в Хабаровском крае

15:58, 19 февраля 2019, ПАИ

Псковский спортсмен Артур Кулаков занял третье место на международных соревнованиях по боксу среди юношей, которые завершились в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, состязания были посвящены памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других «горячих точках» планеты.

Турнир проводился в 15-й раз. Участие в нём приняли представители восьми стран – России, Киргизии, Латвии, Беларуси, Германии, ДНР, Японии и Таиланда. Псковскую область представлял подопечный Вадима Голика Артур Кулаков.

Турнир длился 5 дней, участники боролись за победу по олимпийской системе - проигравший выбывает. В финал вышли 20 лучших боксеров, которые разыграли награды в десяти весовых категориях.