Находящегося в федеральном розыске молдаванина задержали псковские пограничники

16:10, 19 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали находящегося в федеральном розыске иностранца при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выезд из России прибыл 22-летний гражданин Молдавии. Он вел себя спокойно и уверенно, однако в ходе прохождения паспортного контроля пограничники выяснили, что иностранец по инициативе правоохранительных органов Молдавии числится в розыске. Он подозревается в совершении у себя на родине кражи. За данное деяние злоумышленнику по его национальному законодательству грозит наказание в виде штрафа в размере до 650 условных единиц или неоплачиваемого труда в пользу общества на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Задержанный в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции Себежа для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.