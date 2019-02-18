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Находящегося в федеральном розыске молдаванина задержали псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали находящегося в федеральном розыске иностранца  при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выезд из России прибыл 22-летний гражданин Молдавии. Он вел себя спокойно и уверенно, однако в ходе прохождения паспортного контроля пограничники выяснили, что иностранец по инициативе правоохранительных органов Молдавии числится в розыске. Он подозревается в совершении у себя на родине кражи. За данное деяние злоумышленнику по его национальному законодательству грозит наказание в виде штрафа в размере до 650 условных единиц или неоплачиваемого труда в пользу общества на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Задержанный в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции Себежа для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

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