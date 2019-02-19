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Общество

50-летний юбилей отметит Псковская областная библиотека для незрячих 27 февраля

27 февраля в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (Набат, дом 5) состоятся праздничные мероприятия, посвященные 50-летнему со дня основания библиотеки.  Программу юбилейных мероприятий в 11:00 откроет конференция «Традиции инновации в системе информационно-библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

В работе конференции примут участие сотрудники библиотек Пскова, Санкт- Петербурга, специалисты специальных (коррекционных) школ, детского сада компенсирующего вида, работающего со слабовидящими и незрячими детьми, Псковского государственного университета, сотрудники Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея–заповедника.

На конференции будут представлены доклады о партнёрском взаимодействии в рамках проектной деятельности специальных библиотек Пскова и Санкт-Петербурга, о традициях и инновациях в информационно-библиотечном обслуживании незрячих и слабовидящих пользователей. Об опыте использования тактильных книг в работе с детьми с нарушениями зрения расскажут сотрудники детского сада, специалисты Псковского государственного музея-заповедника поделятся опытом и планами по адаптации музейных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, в 15:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Набат, дом 5) пройдет праздничный концерт.

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