Шесть лет колонии получил псковский пенсионер за убийство брата

16:17, 19 февраля 2019, ПАИ

В Пскове 72-летний местный житель получил 6 лет колонии строго режима за убийство брата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В апреле 2017 года мужчина выпивал вместе с братом у него в квартире. Позже между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пскович ударил брата ножом в голову, спину и грудь. Мужчина скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговор суда пока не вступил в законную силу.