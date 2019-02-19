Александр Козловский: Конкурс «Лидер года» открывает большие возможности для молодежи

16:32, 19 февраля 2019, ПАИ

«Конкурс «Лидер года» открывает большие возможности для молодежи», – прокомментировал Псковскому агентству информации депутат Государственной Думы России, член фракции «Единой России» и Генсовета партии Александр Козловский старт регионального конкурса.

«Это и участие в управленческой образовательной программе, и тренинги с известными наставниками – лидерами своего дела, а самое важное, что у ребят появляется возможность получить стажировку в администрации Псковской области и попасть в кадровый резерв», – отметил он.

По мнению депутата, каждый сможет проявить себя, показать, на что способен, испытать себя на прочность и не остаться незамеченным. «Конкурс, хочу заметить, очень открытый. Шанс – реализовать свой потенциал есть у каждого человека», – подчеркнул Александр Козловский.

«Я очень поддерживаю идею губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, инициировавшего этот конкурс. Я верю в наших ребят, жителей Псковской области, что у них все получится. И надеюсь, что совсем скоро мы увидим будущих лидеров, управленцев, которые способны действовать и заинтересованы в развитии Псковской области», – добавил депутат Госдумы.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.