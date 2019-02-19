Промоины и трещины на льду реки Великой обнаружила Аварийно-спасательная служба Псковской области

16:41, 19 февраля 2019, ПАИ

Промоины и трещины на льду реки Великой выявили специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На реке Великой ледовая разведка проводилась от железнодорожного моста до выхода в Псковское озеро. На участке реки от железнодорожного моста до поселка Родина толщина льда составляет 25-30 см, под мостом 50-летия Октября - 30 см, под Ольгинским мостом - 20 см, под мостом Александра Невского - 28 см. В районе населенного пункта Писковичи толщина льда равна 20-22 см, в районе жилого комплекса «Видный» - 18 см. В устье реки до населенного пункта Горки сохраняется лёд толщиной 15-18 см, местами небольшие промоины. Далее до выхода в Псковское озеро обнаружен лед до 5 см, имеются многочисленные промоины и трещины, под тяжестью катера на воздушной подушке лед ломается. На выходе в озеро выявлена открытая вода, уходящая в водоем примерно на 500 метров, и переломанный лед.

На Псковском озере по маршруту: устье реки Великой – остров Белов - Мешокль - Балсово - Мтеж - устье реки Великой зафиксирован лед толщиной 35-45 см. У острова Белов толщина льда составляет 43 см, в районах населенных пунктов Мешокль и Балсово - 40-43 см, между Мтеж и Колпино - 33-35 см. На расстоянии 1 км от устья реки Великой выявлен лед толщиной 45 см.

На Чудском озере разведка проходила на удалении до 15 км от берега в районе населенных пунктов Лаптовицы, Устье, Береговая Луневщина, Клинно, Спицино. В ходе разведки установлено, что повсеместно есть лед толщиной 38-42 см, открытых участков воды нет.

В МЧС отметили, что, несмотря на достаточную толщину льда, при нахождении на акватории водоемов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к промоинам.