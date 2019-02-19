Более 200 человек приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в Сенчитском бору

16:53, 19 февраля 2019, ПАИ

В прошедшие выходные в Сенчитском бору Великолукского района прошел чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию, в котором приняли участие более 200 человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, разыгрывались звание чемпиона и победителя по спортивному ориентированию на маркированной трассе в разных возрастных категориях. Самому младшему спортсмену исполнилось 10 лет, а самому старшему - 80. Протяженность трасс составляла от 2 до 8 километров. Победитель определялся по сумме времени двух дней соревнований.

В командном зачете победила команда Псковского района. Второе и третье место соответственно заняли команды Великих Лук и Великолукского района.

Для определения результатов применялось электронное оборудование, приобретенное на средства регионального гранта «Спорт как образ жизни».