Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским»

16:39, 19 февраля 2019, ПАИ

Будет правильно, если объединенный музей назовут Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником, считает председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила сегодня, 19 февраля, выступая на заседании совета Общественной палаты региона. «Это было бы правильно, чтобы Изборск не «растворился», - пояснила она.

Председатель комитета по культуре добавила, что не видит «рисков, угроз и отрицательного влияния» в связи с объединением и передачей музеев на федеральный уровень. «Просто этот процесс надо пройти в соответствии с законом», - подчеркнула Жанна Малышева.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.