В объединенном «Псково-Изборском» музее будут две параллельные структуры во главе с общим гендиректором

16:53, 19 февраля 2019, ПАИ

В объединенном «Псково-Изборском» федеральном музее будут две параллельные структуры во главе с общим гендиректором и с общей бухгалтерией. Об этом сообщила председатель Комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании Совета Общественной палаты региона сегодня, 19 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы должны были выполнить условия Минкульта и начать сложную работу по объединению двух государственных музеев», - подчеркнула Жанна Малышева. Она напомнила, что была создана рабочая группа под руководством первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой для разработки самого короткого пути к достижению этой цели. На данный момент разработана «дорожная карта», в соответствии с которой предполагается за 2,5 месяца справиться с задачей. По словам Жанны Малышевой, изборский музей со всеми его объектами уже принят Министерством культуры к передаче, поэтому началось присоединение имущества псковского музея к изборскому, а не наоборот.

«Все наши шаги мы обсуждали с руководителями музеев, вместе нам удавалось решать спорные вопросы», - добавила Жанна Малышева. Она уточнила, что разработаны проекты устава будущего объединенного музея, теперь нужно прийти к единому мнению по его структуре, подписать проекты штатного расписания. По словам председателя комитета, сейчас разрабатывается переходная модель объединенного музея. Но «в конечном итоге структуру будет определять федерация». Жанна Малышева заметила, что штатное расписание сохраняет все рабочие места, уровень зарплат, функционал сотрудников. «Мы не стали объединять ни кадровую деятельность, ни закупки», - пояснила она.

Председатель комитета сообщила, что коллективам музеев разъяснили, каким будет конечный результат, поэтому никаких опасений у музейщиков быть не должно. «Понятны опасения, объединение таких больших учреждений влечет много вопросов, сомнений, непонимания», - согласилась она. Но, по мнению Жанны Малышевой, «все эти опасения не имеют под собой почвы». Она заявила, что все музейные фонды являются государственными, стоят на учете и имеют своих хранителей, которые имеют договоры с Минкультом о том, что они несут личную ответственность за них. «Мы уважаем мнения коллег, у которых появлялись сомнения. Мы старались их решать и по многим вопросам достигли консенсуса», - добавила спикер.

По ее словам, если кого-то смущает предложенный короткий путь, то есть другой, более длинный - путь реорганизации через процедуру слияния. «Прохождение этой «дорожной карты» составит порядка 5 месяцев, может быть, тогда у коллег будет меньше опасений и вопросов», - предположила она.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его поручению в конце 2018 года при администрации области была создана рабочая группа по вопросам объединения музеев под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В ее состав вошли руководители областных комитетов по культуре, по управлению государственным имуществом, правового управления, а также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.