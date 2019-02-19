Жанна Малышева: Будем бороться, чтобы максимальное количество объектов вошло в состав объединенного федерального музея

17:01, 19 февраля 2019, ПАИ

«Мы будем бороться за то, чтобы максимальное количество объектов вошло в состав объединенного федерального музея», – заявила председатель Комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании совета Общественной палаты Псковской области сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что в конце августа 2018 года в ходе визита в Псковскую область министра культуры России Владимира Мединского губернатору Михаилу Ведерникову удалось договориться о передаче Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» на федеральный уровень.

«Это большое достижение и удача для нашего региона, – заметила Жанна Малышева. – Об этом шла речь на протяжении 15 лет и все это время вопрос не находил положительного решения. Это событие, потому что наши головные музеи – Псковский музей-заповедник и музей-заповедник «Изборск» - являются хранителями памятников регионального и федерального значения, большое количество предметов в музейных коллекциях являются особо ценными и имеют «федеральное звучание». Если мы достигнем результата, и уникальные коллекции и объекты будут переданы на федеральный уровень, то можно говорить и о другом уровне финансирования, и о другом уровне содержания памятников».

По ее мнению, это отразится на уровне профессиональной деятельности музейщиков. «Не будем скрывать, зарплата для музейщиков важна, и в федеральном учреждении она, конечно, будет выше», – пояснила председатель областного комитета по культуре.

Жанна Малышева подчеркнула, что у губернатора Михаила Ведерникова хватило настойчивости и аргументов, чтобы убедить министра культуры Владимира Мединского передать музеи на федеральный уровень, и тем самым «облегчить» региональный бюджет, который является дефицитным. Она сказала, что администрация региона получила целый ряд поручений, чтобы начать работу по передаче музеев, и сообщила, что прошли совещания в Минкульте под руководством замминистра Аллы Маниловой, с участием Росимущества, юристов, музейных департаментов. «С нашей стороны принимали участие Вера Емельянова, председатели профильных комитетов», – отметила Жанна Малышева и добавила, что все совещания проходили конструктивно.

«Перед нами поставлены задачи создать одно юридическое лицо, то есть объединенный музей, для передачи на федеральный уровень, – сказала она. – Мы уже представили документацию в Минкульт по коллекциям, по имуществу, по земельным вопросам. Также было поручение презентовать каждый музей в разрезе объектов. Мы показывали перспективы всех объектов, отстаивали и защищали каждый объект. Нас пугало, что федерация возьмет только Кремль, только Изборск, и на этом все завершится, но в перечень для передачи уже включено большое число объектов».

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.