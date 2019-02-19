Зинаида Иванова: Конструкция переходного периода в процессе создания объединенного федерального музея в Псковской области должна быть устойчивой

17:14, 19 февраля 2019, ПАИ

«Конструкция даже переходного периода [в процессе объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников в единый федеральный музей - ПАИ] должна продумываться как устойчивая, работоспособная структура», - заявила член Общественной палаты (ОП) Псковской области Зинаида Иванова в ходе заседания Совета ОП ПО сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По словам Зинаиды Ивановой, в настоящее время Общественной палате и коллективам музеев удалось достичь взаимопонимания с властью.

Решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.