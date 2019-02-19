Александр Голышев: Федеральный музей-заповедник предусматривает и новые должности, и повышение зарплаты

17:07, 19 февраля 2019, ПАИ

«Федеральный музей-заповедник предусматривает и новые должности, и повышение зарплаты», – заявил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев в ходе заседания совета Общественной палаты Псковской области сегодня, 19 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Комментируя объединение Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», Александр Голышев отметил, что все написанное по поводу объединения в прессе «сводилось к эмоциям и выяснению отношений».

«Я бы хотел, чтобы у всех псковичей возникла одна оценка, что дело – нужное. Москва будет ориентироваться на предложенную структуру, поэтому ошибок и личных выпадов допустить нельзя», – добавил он.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.