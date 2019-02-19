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Культура

Жанна Малышева: От объединения псковских музеев мы ожидаем повышения уровня финансирования

От объединения псковских музеев региональные власти ожидают реставраций, повышения уровня финансирования, показа псковских коллекций по всему миру. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, выступая на заседании совета Общественной палаты региона, сегодня, 19 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева подчеркнула, что при объединении музеев «фонды никто рушить не будет». По ее словам, тот, кто говорит об этом, «лукавит».

Она отметила, что уже подтверждено вхождение в состав объединенной структуры музеев М. П. Мусоргского, Н. А.Римского-Корсакова, и музея-усадьбы Софьи Ковалевской. Кроме того, она сообщила, что региональный комитет будет «до последнего» стараться включить в объединенный музей и литературно-мемориальный дом-музей Ал. Алтаева (М.В. Ямщиковой), и мемориальный музей-квартиру архитектора-реставратора Юрия Спегальского.

Жанна Малышева также отметила, что для того, чтобы сохранить всех специалистов, штатная численность на время переходного периода будет сохранена. «Федерация создаст свою структуру, исходя из своих задач», - добавила она.

Напомним, решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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