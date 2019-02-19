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Культура

Несколько сборных экскурсий подготовил Псковский музей к 23 февраля

23 февраля в Пскове специально к Дню защитника Отечества будет организована экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (улица Некрасова, 7). Также в ходе экскурсии будет демонстрироваться фильм «Лошадка для героя», съемки которого проводились в музее. Экскурсия будет сборной и начнется в 13:00. Стоимость участия для взрослых - 100 рублей, льготный билет обойдется в 50 рублей.

Также в этот же день будут организованы следующие экскурсии для сборных групп:

- в 12.00 – экскурсия по Псковскому кремлю (Кремль, 4);

- в 14.00 – экскурсия по трем экспозициям фондохранилища (Комсомольский переулок, 6).

- в 16.00 – экскурсия по музею-квартире Ю. П. Спегальского.

22 февраля в 12:00 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в деревне Вечаша Плюсского района откроется выставка «Таланты и поклонники». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, на выставке будут представлены граммофонные пластинки с музыкой Николая Римского-Корсакова из фондов музея.

 

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