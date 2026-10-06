От Гдова до Парижа: народный ансамбль «Рудница» делится красотой старинных песен

12:11, 06 октября 2026, ПАИ

Видеопроект «Живая традиция» запустило Псковское агентство информации в рамках Года единства народов России. В нём принимают участие лучшие фольклорные коллективы Псковской области, которые помогают сохранить традиции через творчество, отражающее жизненный опыт народа, его взгляды и идеалы. Один из них – народный фольклорный ансамбль «Рудница». Это коллектив-хранитель нематериального культурного наследия Гдовщины, а руководит им «Душа земли Псковской» (такое звание получила в 2011 году), гдовичка Елена Коренкова.

​Автор: Дмитрий Коновалов. Фото на превью видеозаписи из группы «Гдовская заря» в соцсети «ВКонтакте»

«Песни деревни Низовицы Гдовского района самые красивые. Ложатся на душу больше, они многоголосные, озорные. Я сама ездила в деревню и записывала от бабушек текст на магнитофон», – рассказала руководитель ансамбля «Рудница».

В основном участники «Рудницы» исполняют хоровые песни. Коллектив выступает на всех мероприятиях Гдова, Гдовского района, творческих фестивалях областного масштаба. А ещё удалось представить свой репертуар в Чебоксарах, Калининграде, Пушкине и даже в Париже.

В 2025 году отметили 30-летие народного фольклорного ансамбля. «От зрителей всегда идёт хорошая энергетика, начинаешь первый звук петь – и всё, ты летишь. Я хочу, чтобы фольклор не умирал, молодёжь подхватывала его. Мы должны доносить эти песни предков, помнить их. Ведь всё это жизненные произведения, только очень старинные», – заключила Елена Коренкова.