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Общество

Фестиваль «Архондарик» будет постоянным брендом Печор

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» станет одним из постоянных брендов Печор, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: Андрей Кокшаров

Замгубернатора отметила, что фестиваль «Архондарик», как и анонсировал губернатор Михаил Ведерников, станет ежегодным. С каждым годом он будет становиться всё масштабнее, а число участников будет только расти, и со временем фестиваль должен стать одним из брендов Печор как центра православия.

«Это первая ласточка по развитию территориального брендинга. К примеру, в следующем году фестиваль состоится в конце сентября – начале октября», – уточнила Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева также добавила, что количество посетителей превысило прогнозную цифру в 12 тысяч в полтора раза и достигло 20 тысяч человек. «Для нас это, признаться, стало большой неожиданностью», – отметила заместитель губернатора.

Уже запущена процедура по регистрации прав на фестиваль «Лешуга», бренд «Псковские каникулы» и «Рождество начинается здесь», то же касается фестиваля «Архондарик». «В скором времени мы станем держателями целой линейки событийных брендов», – рассказала Ольга Тимофеева.

Фестиваль «Архондарик» впервые прошёл в Печорах на площади Победы с 2 по 4 октября. Название выбрано не случайно: слово «архондарик» в греческой монастырской традиции обозначает помещение для приёма гостей, где путника встречают как дорогого гостя.

В фестивале приняли участие 13 монастырей из России и Белоруссии. География участников охватила Казань, Карелию, Минск, Старую Ладогу, Ярославскую область, Ессентуки, Хабаровский и Приморский края. Центральным событием стало приготовление 2 700 литров монастырской похлёбки в гигантском чане объёмом 5 000 литров.

Для гостей работали ярмарочная и просветительская площадки, а также открытая кухня. В программе были мастер-классы по приготовлению слоёного пирога с капустой и запечённой тыквы, лекции о православии, флористические мастер-классы и выступления творческих коллективов. Среди артистов – Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», детский хор «ЛаккиЛайк» и иеромонах Фотий.

Фестиваль посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Глава региона отметил, что событийные мероприятия необходимы для развития муниципалитетов и привлечения паломников.

Мероприятие прошло при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор. Организаторы уже заявили о планах провести фестиваль в следующем году.

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