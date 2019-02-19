Закрывать супермаркеты по выходным предложили в России

18:09, 19 февраля 2019, ПАИ

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например», — сказал парламентарий.

По его словам, крупные сети в западных странах закрываются по пятницам в 20:00 и остаются «фактически закрытыми» до утра понедельника. При этом сенатор добавил, что магазины шаговой доступности и небольшие оптовые торговые точки работают и на выходных.