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Общество

За нарушение сроков выплаты зарплаты оштрафовал Роструд псковскую организацию

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью «ТВК», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе внеплановой проверки, организованной по заявлению работников, было установлено, что работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы, кроме того не осуществил расчет с работниками в день увольнения. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.

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