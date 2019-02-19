За нарушение сроков выплаты зарплаты оштрафовал Роструд псковскую организацию
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью «ТВК», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе внеплановой проверки, организованной по заявлению работников, было установлено, что работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы, кроме того не осуществил расчет с работниками в день увольнения. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.