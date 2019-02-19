Роструд оштрафовал ООО «Автомобильные дороги Пскова» за отсутствие контроля в выдаче средств защиты
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Автомобильные дороги Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки выявлено, что работодатель не организовал надлежащий учет и контроль за выдачей работникам в установленные сроки средств индивидуальной защиты. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.