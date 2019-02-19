Более 7,5 тысяч добровольных пожарных зарегистрированы в Псковской области

21:14, 19 февраля 2019, ПАИ

На территории Псковской область число добровольных пожарных составляет 7 тыс. 666 человек, которые внесены в реестр добровольных пожарных региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня на добровольцах лежит решение общих задач, связанных с обеспечением пожарной безопасности в отдаленных сельских населенных пунктах», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.