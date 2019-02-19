Богослужение в кафедральном соборе Невеля провел епископ Сергий

20:19, 19 февраля 2019, ПАИ

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Невеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля протоиерей Петр Нетреба; секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев); клирики Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля иерей Гавриил Нетреба и иерей Димитрий Гильмияров. Диаконский чин возглавил иеродиакон Иоанн (Карпенко). Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Троицкого собора под регентством Марины Нетреба.

Перед началом литургии, во время чтения 6 часа, был совершен чин посвящения Алексия Любшина во чтеца и иподиакона. Во время богослужения епископ Сергий совершил хиротонию Алексия Любшина во диакона.

По окончании божественной литургии владыка Сергий с сослужащим духовенством совершили славление празднику Сретения Господня и чин освящения свечей.

Епископ Сергий поздравил верующих с праздником Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным празднику.