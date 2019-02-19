0
21:02
Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
19:30
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
18:24
Псковский резерв
17:40
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
17:03
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона
16:45
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора
16:39
Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским»
Еще новости
Общество

Богослужение в кафедральном соборе Невеля провел епископ Сергий

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Невеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля протоиерей Петр Нетреба; секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев); клирики Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля иерей Гавриил Нетреба и иерей Димитрий Гильмияров. Диаконский чин возглавил иеродиакон Иоанн (Карпенко). Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Троицкого собора под регентством Марины Нетреба.

Перед началом литургии, во время чтения 6 часа, был совершен чин посвящения Алексия Любшина во чтеца и иподиакона. Во время богослужения епископ Сергий совершил хиротонию Алексия Любшина во диакона.

По окончании божественной литургии владыка Сергий с сослужащим духовенством совершили славление празднику Сретения Господня и чин освящения свечей.

Епископ Сергий поздравил верующих с праздником Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным празднику.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
19 февраля 2019
Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
19 февраля 2019
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
19 февраля 2019
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона
19 февраля 2019
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона 1
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора
19 февраля 2019
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора
Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским»
19 февраля 2019
Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским» 1
ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации
19 февраля 2019
ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации 3
Михаил Ведерников договорился с Евгением Зиничевым о строительстве Центра МЧС и обновлении парка спецтехники
19 февраля 2019
Михаил Ведерников договорился с Евгением Зиничевым о строительстве Центра МЧС и обновлении парка спецтехники

Идет загрузка...