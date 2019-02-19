В молитвенном доме деревни Иваново Великолукского района совершено первое таинство крещения

22:52, 19 февраля 2019, ПАИ

17 февраля, по окончании божественной литургии, в молитвенном доме Введения во храм Пресвятой Богородицы деревни Иваново Великолукского района состоялось первое таинство крещения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, святое таинство совершил секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев).

Первое богослужение в деревне Иваново Великолукского района состоялось в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2018 года. В этот день, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия и многочисленным просьбам местных жителей, секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) совершил в здании будущего молитвенного дома водосвятный молебен и панихиду.

В день празднования Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января 2019 года в молитвенном доме Введения во храм Пресвятой Богородицы состоялась первая божественная литургия, которую совершил настоятель этого прихода - иеромонах Нил (Лосев).

Предполагается, что до окончания строительства храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, православная община жителей деревни Иваново разместится во временном молитвенном доме, где в праздничные дни будут совершаться богослужения.