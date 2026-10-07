Осуждённые на принудительные работы в Пскове и Великих Луках помогают приютам для собак
Осуждённые на принудительные работы, отбывающие наказание в УФИЦ при исправительной колонии № 4, на постоянной основе участвуют в волонтёрской деятельности в приюте для собак «Шанс» в Пскове. Также приютам помогают и осуждённые на принудительные работы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Отбывающие наказание гуляют с собаками, помогают ухаживать за ними и поддерживают чистоту в вольерах. Кроме того, осуждённые посетили зооприют «Веретье» в Великолукском округе и помогли построить большой дом для собак.
Такая волонтёрская деятельность способствует социальной адаптации, формирует ответственность и помогает выстраивать полезные социальные связи, отметили в ведомстве.
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Осуждённые на принудительные работы в Пскове и Великих Луках помогают приютам для собак