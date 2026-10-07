Около 120 домашних животных отправилось из Псковской области за рубеж
118 животных‑компаньонов получили ветеринарные сертификаты для выезда за рубеж с территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
По состоянию 30 сентября с начала года специалисты ведомства оформили ветеринарные сертификаты на вывоз 83 собак, 31 кошки, двух кроликов и двух шиншилл. Все животные прошли ветеринарный контроль, были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и имели необходимые документы, включая чип и протоколы о титрах антител.
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