Около 120 домашних животных отправилось из Псковской области за рубеж

22:22, 07 октября 2026, ПАИ

118 животных‑компаньонов получили ветеринарные сертификаты для выезда за рубеж с территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По состоянию 30 сентября с начала года специалисты ведомства оформили ветеринарные сертификаты на вывоз 83 собак, 31 кошки, двух кроликов и двух шиншилл. Все животные прошли ветеринарный контроль, были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и имели необходимые документы, включая чип и протоколы о титрах антител.

География поездок охватила 22 государства. По популярности лидируют Латвия, Литва, Германия, Кипр, Польша, Сербия, Великобритания, Франция, Швейцария, Швеция, Израиль и Турция.