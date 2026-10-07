Студенты псковских колледжей знакомятся с работой медучреждений региона

20:41, 07 октября 2026, ПАИ

Студенты первых курсов медицинских колледжей знакомятся с работой медицинских учреждений в Псковской области, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения региона.

В частности, студенты Псковского медицинского колледжа посетили отделение профилактики Псковской городской поликлиники. И. о. главного врача Альбина Ханбабаева рассказала будущим коллегам о колоссальной важности диспансеризации и познакомила их с возможностями центра здоровья.

Специалисты поликлиники продемонстрировали студентам работу аппаратов биоимпедансометрии и оптометрии, рассказали, как устроена современная лучевая диагностика – кабинеты КТ, флюорографии и маммографии.

Кроме того, псковские студенты побывали в третьем педиатрическом отделении Псковской детской городской поликлиники. Врач-педиатр Юлия Мастяница, выпускница Псковского медколледжа, подробно рассказала студентам о специфике работы в детской поликлинике, о системе наставничества для молодых специалистов и ответила на все интересующие будущих фельдшеров вопросы.

Также студенты Великолукского медицинского колледжа посетили великолукский филиал Псковской областной клинической больницы.

Будущие медицинские специалисты ознакомились с работой отделений, увидели изнутри, как организован рабочий процесс, пообщались с медицинскими работниками и узнали больше о профессии, которую выбрали.

В великолукском филиале детской областной клинической больницы студенты увидели, как строится приём маленьких пациентов, как врачи взаимодействуют с родителями и как важны внимательность и чуткость в работе с детьми, а на Великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи они узнали, как принимаются вызовы, как формируется бригада и что значит быть готовым к любой ситуации каждую минуту.

Помимо этого, в великолукском филиале областной инфекционной клинической больницы студенты ознакомились с работой кабинета компьютерной томографии, побывали на экскурсии в отделении реанимации и увидели используемую там аппаратуру.