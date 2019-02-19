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Общество

На экскурсии в Санкт-Петербурге побывали учащиеся Печорской школы-интерната

Учащиеся Печорской школы-интерната вместе со сверстниками из Пскова, Псковского и Печорского районов в рамках проекта «Путешествие к истокам» побывали на экскурсии в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе поездки ребята посетили Петропавловскую крепость, Государственный музей истории религий и фестиваль ледовых скульптур.

Кроме того, участники поездки посетили Выборгский Дворец культуры, где смогли посмотреть спектакль «Мери Попинс возвращается».

Одним из организаторов поездки стала член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, руководитель общественной организации «Дети - наше будущее» Светлана Петрова, добавили в ведомстве.

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