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Общество

Возгорание мусора тушили пожарные в Невеле

Сегодня, 19 февраля, в 15:27 поступило сообщение о возгорании мусора на улице Кронштадтской в Невеле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 3 человека и 1 единица техники. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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