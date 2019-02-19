Возгорание мусора тушили пожарные в Невеле

20:02, 19 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 19 февраля, в 15:27 поступило сообщение о возгорании мусора на улице Кронштадтской в Невеле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 3 человека и 1 единица техники. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.