Презентация книги «Любя, не каюсь» состоялась в Острове
Презентация книги Татьяны Павловой «Любя, не каюсь» состоялась в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в Островской библиотеке.
На встречу пришли поэты города, друзья Татьяны Павловой и её бывшие коллеги - медицинские работники, а также хор ветеранов, в котором она поёт. От имени муниципалитета автора поздравила заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.
Стихотворения звучали не только в исполнении автора, но и музыкального коллектива. «Гимн города Острова написан тоже Татьяной Павловой, он был показан в мультимедийном варианте», - рассказали организаторы. Затем автор новой книги принимала поздравления, цветы и подарки.