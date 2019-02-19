Презентация книги «Любя, не каюсь» состоялась в Острове

20:36, 19 февраля 2019, ПАИ

Презентация книги Татьяны Павловой «Любя, не каюсь» состоялась в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в Островской библиотеке.

На встречу пришли поэты города, друзья Татьяны Павловой и её бывшие коллеги - медицинские работники, а также хор ветеранов, в котором она поёт. От имени муниципалитета автора поздравила заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Стихотворения звучали не только в исполнении автора, но и музыкального коллектива. «Гимн города Острова написан тоже Татьяной Павловой, он был показан в мультимедийном варианте», - рассказали организаторы. Затем автор новой книги принимала поздравления, цветы и подарки.