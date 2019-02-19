Ряд изоляторов временного содержания проверил псковский омбудсмен

22:58, 19 февраля 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проверил изоляторы временного содержания полиции Пскова, Великих Лук, Островского и Порховского районов. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена, целью визита стал контроль соблюдения законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан.

В ходе посещения ИВС Дмитрий Шахов провел беседы и опросил граждан, отбывающих административные наказания. Жалоб на нарушение условий содержания, в том числе на организацию питания и обеспечение прогулок на свежем воздухе, встреч с родственниками и медицинскую помощь не поступило.

Отмечается, что личные вещи всех граждан, отбывающих наказания, находятся в сохранности, имеется их опись, также обратил внимание омбудсмен. Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС тоже установлено не было.

По отдельным незначительным нарушениям направлены рекомендации по их устранению в кратчайшие сроки.