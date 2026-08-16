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Общество

В России отмечается День Воздушного Флота

Работники и ветераны гражданской авиации, а также все, кто связан с воздушным транспортом, отмечают свой профессиональный праздник – День Воздушного Флота России. Он был установлен постановлением Президиума Верховного Совета РФ 28 сентября 1992 года и ежегодно празднуется в третье воскресенье августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

День Воздушного Флота объединяет пилотов и бортпроводников, инженеров и авиадиспетчеров, специалистов наземных служб и сотрудников аэропортов – всех, кто ежедневно обеспечивает безопасность и доступность авиаперевозок.

История российского воздушного флота берёт начало в 1912 году, когда император Николай II приказал сформировать первую военно-воздушную часть. В 1933 году был учреждён День авиации СССР, который впервые отметили 18 августа того же года на Центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве. С 1980 года праздник стал отмечаться в третье воскресенье августа, а в 1992 году получил современное название.

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