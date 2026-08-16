13 тысяч человек посетили фестиваль «Лешуга» во второй день

10:47, 16 августа 2026, ПАИ

Второй день гастрономического фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» посетило 13 тысяч человек. Об этом сообщается в группе Театрально-концертной дирекции Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Накануне на площадке фестиваля работало несколько тематических зон. В лектории для гостей проводили дегустации и лекции о технологии производства сидра и его истории, в шатре прошли бесплатные кулинарные мастер-классы по приготовлению яблочного штруделя и яблок с начинкой из орехов и ягод. На малой сцене состоялись гастрошоу шеф-повара Андрея Лукина и концерт Ивана Фёдорова, исполнявшего фламенко.

Полную программу праздника и карту площадок можно увидеть по ссылке. Вход на фестиваль свободный.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк Куопио). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» и собрал более 30 тысяч посетителей.