Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе 21-22 февраля

22:34, 19 февраля 2019, ПАИ

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе 21 и 22 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

21 февраля электричество отключат в деревнях Гнилище, Афоносово, Слудка и Волосово. Также без электроэнергии в этот день останутся жители деревень Яктушино, Озерево и Озерцы. Причина отключений - установка линейного разъединителя.

22 февраля электричество отключат в деревне Излучье по причине установки опор на ВЛ.