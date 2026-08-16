Три миллиона рублей получат подписавшие контракт о вступлении в ВДВ в Псковской области

21:57, 16 августа 2026, ПАИ

В Псковской области с 14 августа вводится дополнительная финансовая поддержка для тех, кто подпишет контракт о вступлении в воздушно‑десантные войска. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Псковская область – десантный регион, сердце воздушно‑десантных войск. Именно у нас дислоцирована легендарная 76‑я дивизия – старейшее соединение ВДВ России. Наш верховный главнокомандующий называет его одним из самых эффективных и профессиональных подразделений армии», – подчеркнул Ведерников.

Глава региона отметил, что власти гордятся каждым, кто носил и носит голубой берет, и готовы поддерживать тех, кто стремится вступить в боевое братство десантников.

По решению губернатора каждый, кто подпишет контракт о вступлении в ВДВ, получит единовременную денежную выплату в размере трёх миллионов рублей.

«Сверх этого ещё 250 тысяч будет выплачено по истечении 30 дней с даты подписания контракта – на закупку дополнительной индивидуальной экипировки по личным предпочтениям», – уточнил Михаил Ведерников.

Таким образом, общая сумма финансовой помощи составит 3 миллиона 250 тысяч рублей. Эти выплаты предоставляются дополнительно к уже действующим мерам поддержки: в регионе реализуется почти 50 мер помощи участникам СВО и членам их семей.

«Присоединяйтесь к боевому братству элиты Российской армии», – призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что размер регионального сертификата при рождении ребёнка увеличили в Псковской области.