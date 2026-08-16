Ветераны СВО встретились со школьниками в лагере «Стремительный»

20:43, 16 августа 2026, ПАИ

Ветераны СВО встретились со школьниками в лагере «Стремительный» в рамках всероссийской акции «Служу Отечеству», сообщили ПАИ в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

В лагере прошёл мини‑марафон лекций: герои СВО и историк провели для ребят серию сменяющихся площадок — школьники переходили от одной дискуссии к другой и узнавали о подвигах наших воинов. Более 100 ребят за день прикоснулись к истории: говорили об обороне Осовца, Брестской крепости и Дома Павлова.

Лекторами стали герои СВО Александр Корушкин и Евгений Дорошенко, а также историк Антон Петров (все — лекторы Общества «Знание»).

Александр Корушкин подчеркнул связь времён: «Будущее строится на уроках прошлого. Поэтому говорили с ребятами и о значимости Дня Победы. Думаю, что этот праздник можно назвать моральным фундаментом нашего современного общества. В 40‑е годы прошлого века страна не просто выстояла в тяжелейшей войне, но и освободила от нацистской чумы государства Европы. И сегодня нам вновь приходится вести борьбу с последователями нацизма. Но наша сила — в правде! И победа будет за нами! Всё это не просто слова, а уверенность, что только так и будет».

Мероприятие организовано Обществом «Знание» при поддержке Минобразования Псковской области и регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Такие встречи – важная часть патриотического воспитания: по инициативе Президента РФ Владимира Путина ветераны участвуют в акции «Служу Отечеству» и делятся опытом с молодёжью, отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что журналисты госмедиахолдинга региона по приглашению уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой организовали медиафорум в лагере «Стремительный».