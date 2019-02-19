В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино

19:30, 19 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 19 февраля, в учреждения дополнительного образования Псковской области поступила очередная партия новых музыкальных инструментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Пианино, главная особенность которых рояльный звук, получили сразу три детских музыкальных школы города Пскова — № 1, 2 и 5, а также Детская школа искусств.

В музыкальной школе № 5 в числе первых подарок оценил один из известных псковских музыкантов, педагог, основатель детской школы духовых инструментов Мирон Литвак. «Очень редко можно встретить инструмент, который сочетает в себе компактность пианино и объемный, глубокий звук рояля. Важно, чтобы дети играли на качественном инструменте. Мы очень рады такому подарку», — отметил музыкант.

Новым инструментам еще предстоит пройти настройку. Сейчас их внутренние механизмы защищены специальными предохранителями. «Первыми коснуться клавиш смогут только профессиональные настройщики», — рассказали в пресс-службе.

Ранее новые инструменты уже поступили в детские школы искусств и музыкальные школы Порхова, Дно, Гдова, Плюссы и Дедовичей, а также в Детскую музыкальную школу № 4 города Пскова. В ближайшее время в Псковскую область поступит еще 14 новых фортепиано.

Поставки организованы по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина о разработке Правительством РФ мер поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения организаций дополнительного образования. Исполнителем поручения является Министерство промышленности и торговли РФ, а список школ-получателей инструментов определен Министерством культуры РФ.

В пресс-службе пояснили, что фортепиано «Михаил Глинка» — это новая линейка отечественных инструментов. Их производят на фабрике в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с чешской фабрикой C.Bechstein Europe, которая на протяжении многих лет занимается производством инструментов под маркой W.Hoffman. Отличительной особенностью пианино «Михаил Глинка» является то, что в основе его производства лежат проверенные многолетним опытом передовые технологии европейского фортепианостроения.