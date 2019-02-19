0
21:02
Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
19:30
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
18:24
Псковский резерв
17:40
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
17:03
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона
16:45
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора
16:39
Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским»
Еще новости
  • Коротко
Общество

В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино

Сегодня, 19 февраля, в учреждения дополнительного образования Псковской области поступила очередная партия новых музыкальных инструментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Пианино, главная особенность которых рояльный звук, получили сразу три детских музыкальных школы города Пскова — № 1, 2 и 5, а также Детская школа искусств.

В музыкальной школе № 5 в числе первых подарок оценил один из известных псковских музыкантов, педагог, основатель детской школы духовых инструментов Мирон Литвак. «Очень редко можно встретить инструмент, который сочетает в себе компактность пианино и объемный, глубокий звук рояля. Важно, чтобы дети играли на качественном инструменте. Мы очень рады такому подарку», — отметил музыкант.

Новым инструментам еще предстоит пройти настройку. Сейчас их внутренние механизмы защищены специальными предохранителями. «Первыми коснуться клавиш смогут только профессиональные настройщики», — рассказали в пресс-службе.

Ранее новые инструменты уже поступили в детские школы искусств и музыкальные школы Порхова, Дно, Гдова, Плюссы и Дедовичей, а также в Детскую музыкальную школу № 4 города Пскова. В ближайшее время в Псковскую область поступит еще 14 новых фортепиано.

Поставки организованы по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина о разработке Правительством РФ мер поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения организаций дополнительного образования. Исполнителем поручения является Министерство промышленности и торговли РФ, а список школ-получателей инструментов определен Министерством культуры РФ.

В пресс-службе пояснили, что фортепиано «Михаил Глинка» — это новая линейка отечественных инструментов. Их производят на фабрике в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с чешской фабрикой C.Bechstein Europe, которая на протяжении многих лет занимается производством инструментов под маркой W.Hoffman. Отличительной особенностью пианино «Михаил Глинка» является то, что в основе его производства лежат проверенные многолетним опытом передовые технологии европейского фортепианостроения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
19 февраля 2019
Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
19 февраля 2019
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
19 февраля 2019
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона
19 февраля 2019
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона 1
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора
19 февраля 2019
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора
Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским»
19 февраля 2019
Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским» 1
ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации
19 февраля 2019
ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации 3
Михаил Ведерников договорился с Евгением Зиничевым о строительстве Центра МЧС и обновлении парка спецтехники
19 февраля 2019
Михаил Ведерников договорился с Евгением Зиничевым о строительстве Центра МЧС и обновлении парка спецтехники

Идет загрузка...