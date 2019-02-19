Маски для сна стали изготавливать в исправительной колонии в Островском районе

22:39, 19 февраля 2019, ПАИ

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области (село Крюки Островского района) заключил соглашение с компанией ООО «Эвапром» на оказание услуги по изготовлению швейной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день швейный участок учреждения изготавливает различные виды текстильной продукции: простыни, наволочки, полотенца для осужденных, рабочие костюмы и рукавицы.

Договор между учреждением и компанией был заключен в январе 2019 года, благодаря которому в ИК-2 освоили новый вид продукции – маски для сна. В настоящее время на производстве трудоустроено пять осужденных. Первая партия готовых изделий в количестве 8 тысяч изделий уже отгружена заказчику. Данная продукция входит в набор для пассажиров поездов.