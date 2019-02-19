0
23:00
Противопожарный рейд прошел в жилом секторе Великих Лук
22:39
Маски для сна стали изготавливать в исправительной колонии в Островском районе
22:08
На экскурсии в Санкт-Петербурге побывали учащиеся Печорской школы-интерната
21:02
Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
19:30
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
18:24
Псковский резерв
17:40
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Еще новости
Общество

Маски для сна стали изготавливать в исправительной колонии в Островском районе

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области (село Крюки Островского района) заключил соглашение с компанией ООО «Эвапром» на оказание услуги по изготовлению швейной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день швейный участок учреждения изготавливает различные виды текстильной продукции: простыни, наволочки, полотенца для осужденных, рабочие костюмы и рукавицы.

Договор между учреждением и компанией был заключен в январе 2019 года, благодаря которому в ИК-2 освоили новый вид продукции – маски для сна. В настоящее время на производстве трудоустроено пять осужденных. Первая партия готовых изделий в количестве 8 тысяч изделий уже отгружена заказчику. Данная продукция входит в набор для пассажиров поездов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Противопожарный рейд прошел в жилом секторе Великих Лук
19 февраля 2019
Противопожарный рейд прошел в жилом секторе Великих Лук
Маски для сна стали изготавливать в исправительной колонии в Островском районе
19 февраля 2019
Маски для сна стали изготавливать в исправительной колонии в Островском районе
На экскурсии в Санкт-Петербурге побывали учащиеся Печорской школы-интерната
19 февраля 2019
На экскурсии в Санкт-Петербурге побывали учащиеся Печорской школы-интерната
Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
19 февраля 2019
Совершить паломничество на Талабские острова приглашает храм Александра Невского 3 мая
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
19 февраля 2019
В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила еще одна партия пианино
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
19 февраля 2019
Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона
19 февраля 2019
Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона 1
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора
19 февраля 2019
Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора

Идет загрузка...