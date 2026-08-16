В Псковской области из-за томатного трипса уничтожат полторы тысячи импортных роз

22:30, 16 августа 2026, ПАИ

На складе временного хранения в Псковской области инспектор Россельхознадзора обнаружил опасного вредителя в партии импортных цветов, содержащей 1 455 роз из Нидерландов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз следовал из Латвии в Псков.

Лабораторные исследования в Северо‑Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили: в розах есть Frankliniella schultzei (Trybom) – томатный трипс, опасный вредитель плодовых и цветочных культур.

По решению собственника заражённую продукцию уничтожат – это предусмотрено нормативными документами о карантине растений.

Отметим, что с начала года инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию 293 килограммов и 785 штук подкарантинной продукции. Товары пытались провезти в ручной клади и багаже через пункты пропуска в Псковской области.