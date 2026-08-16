В Великих Луках анонсировали серию масштабных мероприятий для молодёжи

23:21, 16 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках анонсировали серию масштабных молодёжных мероприятий. Подробности рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«На встрече с ребятами из Великих Лук обсудили не только новые возможности, которые появятся с открытием молодёжного центра «Родина», но и сразу договорились о проведении ряда молодёжных, культурных и спортивных мероприятий, которых так не хватает городу», – сообщил глава региона.

Так, одно из них состоится в конце августа: на великолукском пляже состоится фестиваль «СапФест».

«По итогам обсуждения решили провести 30 августа фестиваль «СапФест» на городском пляже – это пространство мы обновили год назад благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Спасибо горожанам за участие в голосовании», – отметил Михаил Ведерников.

В программе – пляжные активности, мастер‑классы, творческие выступления и соревнования на сапах.

В тот же день в 20:30 на острове Дятлинка (напротив городского пляжа) стартует фестиваль «Музыка на воде». На сцене выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов.

«В репертуаре знаковые произведения зарубежных и российских композиторов, а также популярные саундтреки в симфоническом звучании. Уверен, программа понравится и ценителям классики, и молодой аудитории: живая музыка и летний вечер у воды создают по‑настоящему особую атмосферу», – подчеркнул губернатор.

На 5 сентября запланировано ещё одно крупное событие – фестиваль уличных культур на площадке городского скейт‑парка на острове Дятлинка. Гостей ждут показательные выступления известных спортсменов, мастер‑классы, зона граффити и состязания в разных направлениях уличного спорта.

Организаторы мероприятий – Центр молодёжи и общественных инициатив и Театрально‑концертная дирекция при поддержке правительства Псковской области.