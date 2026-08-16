Михаил Ведерников: Наш народ никогда не забывает уроков истории

23:48, 16 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о важнейших событиях Великой Отечественной войны, оставивших неизгладимый след в истории региона, и особенно о значимости сохранения исторической памяти. Серию тематических видео он опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

В публикации глава региона последовательно обозначил переломные моменты войны: «В ноябре 1942 года Красная армия перешла в решительное контрнаступление под Сталинградом, переломив ход всей войны. Уже в январе 1943‑го началась операция «Искра». Прорвав кольцо блокады Ленинграда, войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и начали подготовку к решающим боям».

Особое внимание уделено зимним боям 1944 года: «Зимой 1944 года в ходе Ленинградско‑Новгородской операции советские войска нанесли сокрушительное поражение 16‑й и 18‑й немецким армиям группы «Север». Успешное продвижение позволило перераспределить силы».

Говоря об освобождении Пскова, губернатор напомнил: «В 7 часов утра 23 июля Псков был полностью освобождён от врага. За свою многовековую историю наш город участвовал в 120 войнах и выдержал 30 осад. Но самые трагические и одновременно героические страницы его летописи навсегда останутся связанными с Великой Отечественной войной».

Глава региона привёл и значимые цифры, отражающие вклад псковичей в Победу: «Только в первые дни войны в ряды защитников Отечества встали более 15 тысяч псковичей. Земля Псковщины помнит беспримерный подвиг каждого солдата: более 40 Героев Советского Союза отдали свои жизни при освобождении нашего края, а 37 жителей области стали полными кавалерами ордена Славы».

Отдельное место в публикации уделено рождению Знамени Победы: «12 июля 1944 года столица нашей Родины – Москва – салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий войскам 2‑го Прибалтийского фронта, которые прорвали оборону противника и освободили Идрицу. Именно тогда на нашей земле родилась легендарная святыня – штурмовой флаг 150‑й стрелковой дивизии, которому суждено было стать Знаменем Победы».

Завершая обращение, Михаил Ведерников подчеркнул важность исторической правды: «Наш народ никогда не забывает уроков истории. Мы всегда твёрдо стоим за правду, справедливость и честность. Так было, так есть и так будет всегда! Победа будет за нами!»

Ранее губернатор сообщил, что три миллиона рублей получат подписавшие контракт о вступлении в ВДВ в Псковской области.