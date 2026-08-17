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Общество

На объездной дороге Пскова на два месяца введут однополосное движение

Движение на участке объездной дороги под виадуком временно ограничат в Пскове с 17 августа по 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Изображение: администрация Пскова

Однополосный режим будет действовать напротив здания № 56а на Октябрьском проспекте.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути.

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