На объездной дороге Пскова на два месяца введут однополосное движение
Движение на участке объездной дороги под виадуком временно ограничат в Пскове с 17 августа по 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Однополосный режим будет действовать напротив здания № 56а на Октябрьском проспекте.
Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>