Военнослужащим запретили пользоваться гаджетами на службе

19:39, 19 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 19 февраля, Государственная дума России в третьем чтении приняла закон, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы подчеркнули, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других стран, а также террористических и экстремистских организаций. Закон запрещает размещать в СМИ и интернете информацию, в том числе фото, видео и данные геолокации о себе и других военных, которая позволит раскрыть их ведомственную принадлежность, детали службы и место дислокации.

Отмечается, что также эти данные запретят публиковать военнослужащим, призванным на сборы. При этом мера не коснется военных, в чьи обязанности входит распространение информации, которое ведется в установленном порядке.

Помимо этого, военным запретят иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет, способные передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.