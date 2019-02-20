День социальной справедливости отмечают 20 февраля во всем мире

10:04, 20 февраля 2019, ПАИ

Всемирный день социальной справедливости отмечается сегодня, 20 февраля, пишет портал calend.ru. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Государства-члены Организации Объединенных Наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены определенной теме. По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

Один из основных документов, работающих в этом направлении, — Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. В ней делается упор на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, социального диалога и основополагающих принципов и прав на рабочем месте.