Зампрокурора области Сергей Левшаков проведет личный прием жителей Невеля 28 февраля
28 февраля с 17:00 заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков в режиме видеоконференцсвязи проведет личный прием жителей Невеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прием граждан состоится в Невельской межрайонной прокуратуре по адресу: Невель, улица Герцена, 16.
Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.