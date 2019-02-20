3-летний мальчик пострадал при опрокидывании Peugeot в Псковском районе

09:38, 20 февраля 2019, ПАИ

19 февраля в 9:20 на 185-м километре автодороги Новгород - Псков в Псковском районе 54-летний водитель Peugeot 307 на опасном повороте не справился с управлением и автомобиль съехал в правый кювет, где опрокинулся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля – 3-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу.