Александр Васильев попросил прокуратуру проконтролировать ситуацию с «зеброй» на Рижском проспекте в Пскове

10:59, 20 февраля 2019, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Васильев попросил прокуратуру взять на контроль ситуацию с пешеходным переходом у дома № 54 по Рижскому проспекту в Пскове, где уже больше недели не работает светофор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в движении «Убитые дороги».

«Пешеходы подвергаются опасности, переходя шестиполосный оживленный проспект, но кажется, что светофор не спешат ремонтировать», - отметили активисты движения. 15 февраля на этом переходе произошло ДТП: «Лада Калина» сбила девушку, которая переходила дорогу. Пешеход с полученными травмами была госпитализирована.

По ГОСТу, если на проспекте или улице в одном направлении больше двух полос движения, должен быть установлен светофор в исправном состоянии, пояснили в движении «Убитые дороги». В связи с этим Александр Васильев направил обращение прокурору Псковской области с просьбой привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность дорожного движения на данном пешеходном переходе.